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Україна відреагувала на скандальну заяву президента Болгарії про "російський Крим"

Субота, 20 листопада 2021, 19:22
Україна відреагувала на скандальну заяву президента Болгарії про російський Крим
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба прокоментував слова президента Болгарії Румена Радева про "російський Крим".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Кулеби у Twitter

Пряма мова: "Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей.

Своїми необачними висловами він наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді".

Що передувало: Президент Болгарії Румен Радев повторив свої слова про "російський Крим", хоча і визнав, що анексія була порушенням міжнародного права.

"Драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму це порушення міжнародного права, але як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці і на даний момент Крим належить Росії" - сказав Радев.

Перед цим під час дебатів кандидатів у президенти 18 листопада він заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС - неефективними.

У зв’язку з цими заявами МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. 

Варто відзначити, що Радев має послідовно проросійські погляди. Одразу після своєї перемоги на виборах у 2016 році він оголосив, що працюватиме над відмовою ЄС від санкцій проти Росії, і згодом відзначився відповідними заявами.

А до цього він заявляв, що Крим є українським де-юре, але російським де-факто, і що Росія не є ворогом Болгарії.

Теми: БолгаріяКримУкраїнаРосіядипломатичні відносини
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