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Україна відреагувала на скандальну заяву президента Болгарії про "російський Крим"

Субота, 20 листопада 2021, 20:22
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба прокоментував слова президента Болгарії Румена Радева про "російський Крим".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Кулеби у Twitter

Пряма мова: "Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей.

Своїми необачними висловами він наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді".

Що передувало: Президент Болгарії Румен Радев повторив свої слова про "російський Крим", хоча і визнав, що анексія була порушенням міжнародного права.

"Драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму це порушення міжнародного права, але як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці і на даний момент Крим належить Росії" - сказав Радев.

Перед цим під час дебатів кандидатів у президенти 18 листопада він заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС - неефективними.

У зв’язку з цими заявами МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. 

Варто відзначити, що Радев має послідовно проросійські погляди. Одразу після своєї перемоги на виборах у 2016 році він оголосив, що працюватиме над відмовою ЄС від санкцій проти Росії, і згодом відзначився відповідними заявами.

А до цього він заявляв, що Крим є українським де-юре, але російським де-факто, і що Росія не є ворогом Болгарії.

Теми: БолгаріяКримУкраїнаРосіядипломатичні відносини


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