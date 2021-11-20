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Украина отреагировала на скандальное заявление президента Болгарии о "российском Крыме"

Суббота, 20 ноября 2021, 20:22
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба прокомментировал слова президента Болгарии Румена Радева о "российском Крыме".

Источник: "Европейская правда" со ссілкой на пост Кулебы в Twitter

Прямая речь: "Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи человек.

Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде".

Предыстория: Ранее президент Болгарии Румен Радев повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права.

"Драмы нет. Вопрос абсолютно понятный. Анексия Крыма это нарушение международного права, но как я говорил в прошлый вечер, есть реалии в политике и на данный момент Крым принадлежит России" - сказал Радев.

Перед этим во время дебатов кандидатов в президенты 18 ноября он заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС - неэффективными.

В связи с этими заявлениями МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

Стоит отметить, что у Радева последовательно пророссийские взгляды. Сразу после своей победы на выборах в 2016 году он объявил, что будет работать над отказом ЕС от санкций против России и впоследствии отметился соответствующими заявлениями.

Темы: БолгарияКрымУкраинаРосcиядипломатические отношения
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