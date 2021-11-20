Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина отреагировала на скандальное заявление президента Болгарии о "российском Крыме"

Суббота, 20 ноября 2021, 19:22
Украина отреагировала на скандальное заявление президента Болгарии о российском Крыме
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба прокомментировал слова президента Болгарии Румена Радева о "российском Крыме".

Источник: "Европейская правда" со ссілкой на пост Кулебы в Twitter

Прямая речь: "Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи человек.

Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде".

Предыстория: Ранее президент Болгарии Румен Радев повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права.

"Драмы нет. Вопрос абсолютно понятный. Анексия Крыма это нарушение международного права, но как я говорил в прошлый вечер, есть реалии в политике и на данный момент Крым принадлежит России" - сказал Радев.

Перед этим во время дебатов кандидатов в президенты 18 ноября он заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС - неэффективными.

В связи с этими заявлениями МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

Стоит отметить, что у Радева последовательно пророссийские взгляды. Сразу после своей победы на выборах в 2016 году он объявил, что будет работать над отказом ЕС от санкций против России и впоследствии отметился соответствующими заявлениями.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БолгарияКрымУкраинаРосcиядипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Болгария
В Болгарии пророссийский политик нарядился как священник и "проклял" кортеж Зеленского
Зеленский на камеру поспорил с пророссийским президентом Болгарии о войне на камеру
Парламент Болгарии поддержал членство Украины в НАТО после войны и "формулу мира"
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: