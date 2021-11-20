В Україну прибула перша партія імпортного вугілля для "Центренерго"

В Україну прибув перший із семи законтрактованих компанією ДТЕК кораблів із понад 60 тисячами тонн вугілля.

Джерело: повідомлення "ДТЕК Енерго"

Дослівно: "Судно класу "Панамакс" (з вугіллям - УП) причалило до порту "Південний" і призначене для потреб державних ТЕС ПАТ "Центренерго".

Деталі: Зазначається, що на даний момент енергокомпанія домовилася з міжнародними постачальниками про імпорт 7 суднових партій з вугіллям, з яких 5 поставок – з вугіллям зі США та ще 2 – з Колумбії.

Обсяг кожної партії становить від 40 до 75 тисяч тонн, у результаті сумарний обсяг постачання має скласти майже 470 тисяч тонн.

У "ДТЕК Енерго" додали, що всі партії мають прибути до України протягом листопада 2021 року – січня 2022 року. Найближча поставка очікується наприкінці листопада, чотири – у грудні та одна – у січні. Крім того, компанія веде переговори щодо додаткових обсягів імпортного палива.

Окрім постачання вугілля морем, ДТЕК очікує вугілля з Польщі, з якою підписано дві угоди на 340 тисяч тонн енергетичного вугілля.

Нагадаємо:

В Україні через відсутність палива станом на 15 листопада не працювали 23 блоки теплових електростанцій та теплоелектроцентралей загальною потужністю 7,85 ГВт.

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава нікого не залишить без світла і тепла, за його словами, нестачі не буде: вугілля, яке доставляють морем, повністю закриє потреби енергетичної сфери до кінця поточного року.

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