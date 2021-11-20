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В Україну прибула перша партія імпортного вугілля для "Центренерго"

Субота, 20 листопада 2021, 21:23
В Україну прибула перша партія імпортного вугілля для Центренерго
Вугілля, фото pixabay

В Україну прибув перший із семи законтрактованих компанією ДТЕК кораблів із понад 60 тисячами тонн вугілля.

Джерело: повідомлення "ДТЕК Енерго"

Дослівно: "Судно класу "Панамакс" (з вугіллям - УП) причалило до порту "Південний" і призначене для потреб державних ТЕС ПАТ "Центренерго".

Деталі: Зазначається, що на даний момент енергокомпанія домовилася з міжнародними постачальниками про імпорт 7 суднових партій з вугіллям, з яких 5 поставок – з вугіллям зі США та ще 2 – з Колумбії.

Обсяг кожної партії становить від 40 до 75 тисяч тонн, у результаті сумарний обсяг постачання має скласти майже 470 тисяч тонн.

У "ДТЕК Енерго" додали, що всі партії мають прибути до України протягом листопада 2021 року – січня 2022 року. Найближча поставка очікується наприкінці листопада, чотири – у грудні та одна – у січні. Крім того, компанія веде переговори щодо додаткових обсягів імпортного палива.

Окрім постачання вугілля морем, ДТЕК очікує вугілля з Польщі, з якою підписано дві угоди на 340 тисяч тонн енергетичного вугілля.

Нагадаємо:

  • В Україні через відсутність палива станом на 15 листопада не працювали 23 блоки теплових електростанцій та теплоелектроцентралей загальною потужністю 7,85 ГВт. 
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що держава нікого не залишить без світла і тепла, за його словами, нестачі не буде: вугілля, яке доставляють морем, повністю закриє потреби енергетичної сфери до кінця поточного року. 

Знати більше: Через дефіцит вугілля зупиняються енергоблоки. Країні готуватись до відключень електрики? 

Українська правда

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Теми: енергетикавугілляДТЕК
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