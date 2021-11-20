В Украину прибыла первая партия импортного угля для "Центрэнерго"

В Украину прибыл первый из семи законтрактованных компанией ДТЭК кораблей с более чем 60 тысячами тонн угля.

Источник: сообщение "ДТЭК Энерго"

Дословно: "Судно класса "Панамакс" (с углем - УП) причалило в порт "Пивденный" и предназначено для потребностей государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго".

Детали: Отмечается, что на данный момент энергокомпания договорилась с международными поставщиками об импорте 7 судовых партий с углем, из которых 5 поставок – с углем из США и 2 – из Колумбии.

Объем каждой партии составляет от 40 до 75 тысяч тонн, в итоге суммарный объем поставок должен составить почти 470 тысяч тонн.

В "ДТЭК Энерго" добавили, что все партии должны прибыть в Украину на протяжении ноября 2021 года – января 2022 года. Ближайшая поставка намечена на конец ноября, четыре – в декабре и одна – в январе. Кроме того, компания ведет переговоры о дополнительных объемах импортного топлива.

Кроме поставок угля морем, ДТЭК ожидает уголь из Польши, с которой подписано два соглашения на 340 тысяч тонн энергетического угля.

Напомним:

В Украине из-за отсутствия топлива по состоянию на 15 ноября не работали 23 блока тепловых электростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) общей мощностью 7,85 ГВт.

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство никого не оставит без света и тепла, по его словам, недостатка не будет: доставляемый морем уголь полностью закроет потребности энергетической сферы до конца текущего года.

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