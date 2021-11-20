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Окупанти на Донбасі обстріляли два населених пункти

Субота, 20 листопада 2021, 23:35
Окупанти на Донбасі обстріляли два населених пункти
фото: штаб ООС

Проросійські найманці обстріляли два населених пункти Луганської області – Катеринівку і Новозванівку.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Так, 19 листопада, у період з 12:30 до 12:45 збройні формування РФ здійснили обстріл населеного пункту Катеринівка із застосуванням станкового протитанкового гранатомету СПГ-9.

Як з’ясувала спостережна група української сторони СЦКК, вогонь вівся з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Молодіжне, було здійснено 4 постріли, внаслідок чого був пошкоджений житловий будинок, господарське приміщення та прилегла територія за адресою: Катеринівка, вул. Коцюбинського, 20.

Цього ж дня ввечері, з 22:25 до 22:45, збройні формування РФ обстріляли населений пункт Новозванівка Луганської області із застосуванням мінометів калібру 120 мм.

Вогонь вівся з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Калинове. Зафіксовано влучання 5 мін.

Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та прилегла територія за адресами: с. Новозванівка, вул. Радянська, буд. 18, та буд. 20.

 

Українська правда
Теми: Донбасвійна
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