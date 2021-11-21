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Оккупанты на Донбассе обстреляли два населенных пункта

Воскресенье, 21 ноября 2021, 00:35
фото: штаб ООС

Пророссийские наемники обстреляли два населенных пункта Луганской области – Екатериновку и Новозвановку.

Источник: штаб ООС

Детали: Так, 19 ноября, в период с 12:30 до 12:45 вооруженные формирования РФ произвели обстрел населенного пункта Екатериновка с применением станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.

Как выяснила наблюдательная группа украинской стороны СЦКК, огонь велся по направлению временно оккупированного населенного пункта Молодежное, было произведено 4 выстрела, в результате чего был поврежден жилой дом, хозяйственное помещение и прилегающая территория по адресу: Катериновка, ул. Коцюбинского, 20

В этот же день вечером с 22:25 до 22:45 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Новозвановка Луганской области с применением минометов калибра 120 мм.

Огонь велся по направлению временно оккупированного населённого пункта Калиново. Зафиксировано попадание 5 мин.

В результате обстрела повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и прилегающая территория по адресам: с. Новозвановка, ул. Советская, дома 18 и 20.

 

Темы: Донбассвойна
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