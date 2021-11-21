До березня Covid може забрати життя пів мільйона людей – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я стурбована новою хвилею заражень коронавірусом у Європі, а також попереджає про ймовірних 500 тисяч смертей від ковіду у світі.

Джерело: Директор Європейського бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге, цитує ВВС

Деталі: Клюге попередив, що до березня може бути зафіксовано ще 500 тисяч смертей, якщо не буде вжито термінових заходів.

Доктор Клюге сказав, що масковий режим може завадити прогнозованій ситуації.

Попередження ВООЗ з’явилося, коли кілька країн повідомляють про рекордно високий рівень зараження та вводять повний та частковий карантин.

Доктор Клюге зазначив, що причиною поширення коронавірусу є такі фактори як зимовий сезон, недостатнє охоплення вакцинами і поширення більш агресивного штаму Delta.