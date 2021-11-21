Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

До марта Covid может унести жизни полмиллиона человек – ВОЗ

Воскресенье, 21 ноября 2021, 02:58
фото: Эльдар Сарахман

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена новой волной заражений коронавирусом в Европе, а также предупреждает о вероятных 500 тысячах смертей от коронавируса в мире.

Источник: Директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге, цитирует ВВС

Детали: Клюге предупредил, что до марта может быть зафиксировано еще 500 тысяч смертей, если не будут приняты срочные меры.

Доктор Клюге сказал, что масочный режим может помешать прогнозируемой ситуации.

Предупреждение ВОЗ появилось, когда несколько стран сообщают о рекордно высоком уровне заражения и вводят полный и частичный карантин.

Доктор Клюге отметил, что причиной распространения коронавируса есть такие факторы как зимний сезон, недостаточный охват вакцинами и распространение более агрессивного штамма Delta.

Темы: коронавирусздравоохранение
powered by lun.ua
Главное сегодня

В США внедорожник въехал в рождественский парад

В Нидерландах продолжаются COVID-протесты с беспорядками

Представитель Зеленского: "Вагнергейт" расследуют по трем направлениям

Данилов: Россия пытается поднять ставки на переговорах

фото, видео, обновленоМитингующие пытались прорваться к Офису президента

фото, дополнено"Их ложь унижает": на Майдане развернули баннер с Зеленским и Ермаком

Все новости...
коронавирус
В европейском зоопарке – вспышка коронавируса среди животных
Оккупированный Крым побил суточный максимум больных Covid
Канада разрешила прививки вакциной Pfizer детям с 5-ти лет
Последние новости
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: митингующие под ОП, 92 тысячи военных РФ возле Украины
07:19
Оккупанты били в сторону Попасной и Катериновки — штаб
06:50
"Нет выбора": Токио рассматривает возможность высвободить нефть после запроса США — СМИ
05:56
Похищение миссионеров на Гаити: двух заложников освободили
04:55
4 тысячи человек в мире умерли от COVID — меньше всего за год пандемии
03:47
В США внедорожник въехал в рождественский парад
02:50
Переворот в Судане: военные согласились освободить премьера
01:50
Боевик "ХАМАС" открыл огонь в Старом городе Иерусалима
00:48
В Нидерландах продолжаются COVID-протесты с беспорядками
23:55
Мужская сборная Украины по шахматам выиграла чемпионат Европы
Все новости...