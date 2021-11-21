До марта Covid может унести жизни полмиллиона человек – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена новой волной заражений коронавирусом в Европе, а также предупреждает о вероятных 500 тысячах смертей от коронавируса в мире.

Источник: Директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге, цитирует ВВС

Детали: Клюге предупредил, что до марта может быть зафиксировано еще 500 тысяч смертей, если не будут приняты срочные меры.

Доктор Клюге сказал, что масочный режим может помешать прогнозируемой ситуации.

Предупреждение ВОЗ появилось, когда несколько стран сообщают о рекордно высоком уровне заражения и вводят полный и частичный карантин.

Доктор Клюге отметил, что причиной распространения коронавируса есть такие факторы как зимний сезон, недостаточный охват вакцинами и распространение более агрессивного штамма Delta.