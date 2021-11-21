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Засипало ґрунтом: на Сумщині загинула дитина

Неділя, 21 листопада 2021, 04:47
фото: ДСНС

У суботу в місті Лебедин Сумської області на території колишнього підприємства хлопчика засипало ґрунтом, дитину не врятували.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Так, в м. Лебедин, по вул. Тараса Шевченка, на території колишнього підприємства хлопчика засипало ґрунтом.

Товариш, хлопчика якого засипало ґрунтом,  побіг за допомогою до місцевої жительки. За попередніми даними, після того, коли жінка прийшла на місце пригоди, вона зателефонувала на лінію "101".

Деталі: Приїхавши на місце події, рятувальники побачили фрагмент капюшону, що виглядав на поверхню.

Вони розкопали ґрунт і на глибині близько 30 см натрапили на хлопчика 2009 р.н., якого без ознак життя дістали на поверхню і передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Незважаючи на докладені зусилля та проведені реанімаційні заходи лікарями, врятувати хлопчика не вдалося.

Українська правда
Теми: Сумська областьнадзвичайна подіядіти


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