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Засыпало грунтом: в Сумской области погиб ребенок

Воскресенье, 21 ноября 2021, 03:47
Засыпало грунтом: в Сумской области погиб ребенок
фото: ГСЧС

В субботу в городе Лебедин Сумской области на территории бывшего предприятия мальчика засыпало грунтом, ребенка не спасли.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Так, в г. Лебедин, по ул. Тараса Шевченко, на территории бывшего предприятия мальчика засыпало почвой".

Товарищ, мальчика которого засыпало почвой, побежал за помощью к местной жительнице. По предварительным данным, после того, как женщина пришла на место происшествия, она позвонила по телефону на линию "101".

Детали: Приехав на место происшествия, спасатели увидели фрагмент капюшона, который просматривался на поверхность.

Они раскопали почву и на глубине около 30 см натолкнулись на мальчика 2009 г.р., которого без признаков жизни достали на поверхность и передали работникам экстренной медицинской помощи.

Несмотря на приложенные усилия и проведенные реанимационные мероприятия врачами, спасти мальчика не удалось.

Украинская правда

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Темы: Сумская областьчрезвычайное происшествиедети
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