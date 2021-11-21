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Спікер Сенату Польщі отримав пакет з вибухівкою та погрозами

Неділя, 21 листопада 2021, 05:45
фото: facebook

Спікер польського Сенату Томаш Гродзький повідомив, що отримав пакет із погрозами та вибухівкою.

Джерело: Гродзький у twitter, RMF FM

Пряма мова: "На моє ім’я до Сенату прийшов пакет – лист із погрозами смерті та вибухівкою.

Посилку передали відповідним службам.

Сподіваюся, вони швидко впораються зі зловмисником!"

Деталі: Як повідомляє RMF FM, у пакеті було 10 грам порошку нітроцелюлози (пороху).

Також ЗМІ відзначає, що пакет містив погрози не лише спікеру сенату, а й іншим політикам, зокрема експрем’єру Польщі, а нині лідеру найбільшої опозиційної партії Дональду Туску.

Теми: Польща


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