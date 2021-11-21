Спикер Сената Польши получил пакет с угрозами и взрывчаткой
Воскресенье, 21 ноября 2021, 05:45
Спикер польского Сената Томаш Гродзький сообщил, что получил пакет с угрозами и взрывчаткой.
Источник: Гродский в twitter, RMF FM
Прямая речь: "На мое имя в Сенат пришло пакет – письмо с угрозами смерти и взрывчаткой.
Посылку передали соответствующим службам.
Надеюсь, они быстро справятся со злоумышленником!"
Детали: Как сообщает RMF FM, в пакете было 10 грамм порошка нитроцеллюлозы (пороха).
Также СМИ отмечает, что пакет содержал угрозы не только спикеру сената, но и другим политикам, в частности экс-премьеру Польши, а ныне лидеру крупнейшей оппозиционной партии Дональду Туску.