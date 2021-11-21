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Спикер Сената Польши получил пакет с угрозами и взрывчаткой

Воскресенье, 21 ноября 2021, 04:45
Спикер Сената Польши получил пакет с угрозами и взрывчаткой
фото: facebook

Спикер польского Сената Томаш Гродзький сообщил, что получил пакет с угрозами и взрывчаткой.

Источник: Гродский в twitter, RMF FM

Прямая речь: "На мое имя в Сенат пришло пакет – письмо с угрозами смерти и взрывчаткой.

Посылку передали соответствующим службам.

Надеюсь, они быстро справятся со злоумышленником!"

Детали: Как сообщает RMF FM, в пакете было 10 грамм порошка нитроцеллюлозы (пороха).

Также СМИ отмечает, что пакет содержал угрозы не только спикеру сената, но и другим политикам, в частности экс-премьеру Польши, а ныне лидеру крупнейшей оппозиционной партии Дональду Туску.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польша
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