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Байден планує вдруге балотуватися на пост президента США у 2024 році – ЗМІ

Неділя, 21 листопада 2021, 05:18
Байден планує вдруге балотуватися на пост президента США у 2024 році – ЗМІ
фото: IAN FORSYTH/GETTY IMAGES

Джерела з близького оточення президента США Джо Байдена запевнили, що він має намір вдруге балотуватися на пост президента у 2024 році.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Видання повідомляє про повторне висування Байдена на пост президента на основі опитування 28 осіб, наближених до президента.

Як пише The Washington Post, це повідомлення частково спрямоване на те, щоб зруйнувати припущення багатьох демократів про те, що Байден може не претендувати на переобрання з огляду на його вік (президенту виповнилося 79 років) і падіння рейтингу.

Загалом демократична спільнота занепокоєна після 6-місячного періоду, коли національний рейтинг Байдена впав до 40% на тлі боротьби з пандемією та інфляції.

"Єдине, що я чув, він планує знову балотуватися, — сказав колишній сенатор і друг Байдена Кріс Додд. —І я радий, що це так".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАБайден
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