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Байден планирует второй раз баллотироваться на пост президента США в 2024 году – СМИ

Воскресенье, 21 ноября 2021, 05:18
Байден планирует второй раз баллотироваться на пост президента США в 2024 году – СМИ
фото: IAN FORSYTH/GETTY IMAGES

Источники из близкого окружения президента США Джо Байдена заверили, что он намерен во второй раз баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Источник: The Washington Post

Детали: Издание сообщает о повторном выдвижении Байдена на пост президента на основе опроса 28 человек, приближенных к президенту.

Как пишет The Washington Post, это сообщение частично направлено на то, чтобы разрушить предположение многих демократов о том, что Байден может не претендовать на переизбрание из-за возраста (президенту исполнилось 79 лет) и падения рейтинга.

В целом, демократическое сообщество обеспокоено после 6-месячного периода, когда национальный рейтинг Байдена упал до 40% на фоне борьбы с пандемией и инфляции.

"Единственное, что я слышал, он планирует снова баллотироваться, — сказал бывший сенатор и друг Байдена Крис Додд. — И я рад, что это так".

Темы: СШАБайден
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