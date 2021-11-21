Через негоду знеструмлено близько ста населених пунктів
Неділя, 21 листопада 2021, 09:35
Внаслідок негоди без електроенергії залишилися 94 населені пункти у п'яти областях України.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на ДСНС
Деталі: Рятувальники уточнюють, що станом на 7 ранку 21 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 94 населені пункти у 5 областях.
Найбільше постраждала Чернігівська область, там знеструмлено 25 населених пунктів.
Крім того, без електрики 30 н.п у Сумській, 21 - у Київській, 15 - у Житомирській та 3 - у Донецькій областях.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.