Из-за непогоды обесточены около ста населенных пунктов

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 94 населенных пункта в пяти областях Украины.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на ГСЧС

Детали: Спасатели уточняют, что по состоянию на 7 утра 21 ноября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 94 населенных пункта в 5 областях.

Больше всего пострадала Черниговская область, там обесточены 25 населенных пунктов.

Кроме того, без электричества 30 н.п в Сумской, 21 в Киевской, 15 в Житомирской и 3 в Донецкой областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.