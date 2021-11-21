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Из-за непогоды обесточены около ста населенных пунктов

Воскресенье, 21 ноября 2021, 08:35
Из-за непогоды обесточены около ста населенных пунктов
Фото pixabay

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 94 населенных пункта в пяти областях Украины.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на ГСЧС

Детали: Спасатели уточняют, что по состоянию на 7 утра 21 ноября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 94 населенных пункта в 5 областях.

Больше всего пострадала Черниговская область, там обесточены 25 населенных пунктов.

Кроме того, без электричества 30 н.п в Сумской, 21 в Киевской, 15 в Житомирской и 3 в Донецкой областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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