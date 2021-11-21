21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи

Українці у неділю відзначають День Гідності та Свободи.

Джерело: указ президента від 13 листопада 2014 року

Деталі: Дату 21 листопада обрано не випадково – пам'ятний день засвідчує початок цього дня двох надважливих подій у новітній історії України – Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності кінця 2013 та початку 2014 року.

День Гідності та Свободи став наступником Дня Свободи, що був визначений на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, він був скасований.

Саме 21 листопада 2013 року відбулись перші протестні акції у відповідь на дії тодішньої влади під керівництвом Віктора Януковича - було припинено курс на євроінтеграцію. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом скасували.

Через таке рішення Януковича українці вийшли на Євромайдан, який з часом призвів до революції та повалення проросійського режиму в країні. Загалом, у подіях Євромайдану в 2013-14 роках взяли участь 20% населення України.

З нагоди Дня Гідності і Свободи по всій Україні пройдуть меморіальні заходи – молебні, покладання квітів, у церквах служитимуть панахиди. У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні пройде молебень і хода "Не втрачаймо гідність. Захистимо свободу", біля монумента Незалежності у центрі столиці пройде виставка "Мальована історія Майдану".

Президент України Володимир Зеленський з нагоди свята звернувся до українців.

Пряма мова: "Ми прекрасний, сильний, сміливий, розумний, талановитий народ. Непереможний. Саме тому, що ми маємо гідність. Для нас рабство – приниження. Втрата свободи – це втрата честі. Втрата честі – це втрата серця. Втрата серця – це втрата душі. А втрата душі для нас – це втрата життя. Тому ми готові боротися ціною власного життя".

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