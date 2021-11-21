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21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы

Воскресенье, 21 ноября 2021, 09:56
Революции Достоинства

Украинцы в воскресенье отмечают День Достоинства и Свободы.

Источник: указ президента от 13 ноября 2014 года

Детали: Дата 21 ноября выбрана не случайно – день напоминает о двух важнейших событиях в новейшей истории Украины – Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства конца 2013 и начала 2014 года.

День Достоинства и Свободы стал преемником Дня свободы, который праздновали в честь Оранжевой революции с 2005 по 2011 годы 22 ноября, но был отменен.

Именно 21 ноября 2013 года состоялись первые акции протеста в ответ на действия тогдашней власти под руководством Виктора Януковича - был остановлен курс на евроинтеграцию. Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом отменили.

Из-за такого решения Януковича украинцы вышли на Евромайдан, который со временем привел к революции и свержению пророссийского режима в стране. В событиях Евромайдана в 2013-14 годах приняли участие 20% населения Украины.

По случаю Дня Достоинства и Свободы по всей Украине пройдут мемориальные мероприятия – молебны, возложение цветов, в церквях будут служить панихиды. В Киеве на аллее Героев Небесной Сотни пройдет молебен и мероприятие "Не будем терять достоинство. Защитим свободу", возле монумента Независимости в центре столицы пройдет выставка "Нарисованная история Майдана".

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю праздника обратился к украинцам.

Прямая речь: "Мы прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ. Непобедимый. Именно потому, что у нас есть достоинство. Для нас рабство – унижение. Потеря свободы – это потеря чести. Потеря чести – это потеря сердца. Потеря сердца – это потеря души. А потеря души для нас – это потеря жизни. Поэтому мы готовы бороться ценой собственной жизни".

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Украинская правда
Темы: празднованияЕвромайданОранжевая революцияЗеленский
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