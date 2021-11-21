В Україні запустили "Дунайський експрес"
Неділя, 21 листопада 2021, 12:06
На Одещині тепер курсуватиме щоденний поїзд до Ізмаїла.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: На маршруті, що поєднує південні міста Ізмаїл та Одеса, відтепер курсуватиме сучасний дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3.
Поїзд №7002/7001 Одеса–Ізмаїл відправлятиметься з Одеси щодня о 19:50 та прибуватиме до Ізмаїла о 00:32. Зворотно – о 01:29, прибуватиме до Одеси о 06:11.
В УЗ додали, що експрес робитиме зупинки на станціях: Білгород-Дністровський, Кулевча, Сарата, Арциз, Главані, Дзинілор та Котлабух.
Максимальна швидкість експресу складатиме 140 км/год, у складі – 3 вагони (170 пасажирських місць).
Українська правда