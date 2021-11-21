В Україні запустили "Дунайський експрес"

На Одещині тепер курсуватиме щоденний поїзд до Ізмаїла.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: На маршруті, що поєднує південні міста Ізмаїл та Одеса, відтепер курсуватиме сучасний дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3.

Поїзд №7002/7001 Одеса–Ізмаїл відправлятиметься з Одеси щодня о 19:50 та прибуватиме до Ізмаїла о 00:32. Зворотно – о 01:29, прибуватиме до Одеси о 06:11.

В УЗ додали, що експрес робитиме зупинки на станціях: Білгород-Дністровський, Кулевча, Сарата, Арциз, Главані, Дзинілор та Котлабух.

Максимальна швидкість експресу складатиме 140 км/год, у складі – 3 вагони (170 пасажирських місць).