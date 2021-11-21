В Украине запустили "Дунайский экспресс"
Воскресенье, 21 ноября 2021, 12:06
В Одесской области теперь будет курсировать ежедневный поезд в Измаил.
Источник: Укрзализныця
Детали: На маршруте, соединяющем южные города Измаил и Одесса, будет курсировать современный дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода.
Поезд №7002/7001 Одесса-Измаил будет отправляться из Одессы каждый день в 19:50 и прибывать в Измаил в 00:32. Обратно - в 01:29, прибытие в Одессу в 06:11.
В УЗ добавили, что экспресс будет делать остановки на станциях: Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главани, Дзинилор и Котлабух.
Максимальная скорость экспресса составит 140 км/ч, в составе – 3 вагона (170 пассажирских мест).
Украинская правда