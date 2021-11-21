Білорусь заявляє, що постачання електроенергії в Україну відновилося

Республіка Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну.

Джерело: Інтерфакс-Захід з посиланням на білоруське Міненерго

Дослівно: "Білорусь з 21 листопада відновила постачання електроенергії в Україну".

Деталі: При цьому уточнюється, що експорт здійснюється відповідно до підписаного на листопад контракту.

Передісторія: 6 листопада розпочався імпорт електроенергії з Білорусі в Україну обсягом 5 МВт на рік, але вже 8 листопада учасники енергетичного ринку отримали лист від "Беленерго" про зупинення постачання електроенергії за рамковими контрактами.

Попри це імпорт білоруської електроенергії продовжився і 9 листопада.

17 листопада Міненерго Білорусі повідомило, що Республіка з 18 листопада припиняє постачання електроенергії до України. Перед цим був відключений від мережі через спрацювання системи автоматичного захисту енергоблок №1 БелАЕС. 19 листопада о 14:04 його було включено до мережі.

У четвер, 18 листопада, Україна припинила отримувати електроенергію з Білорусі