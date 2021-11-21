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Беларусь заявляет, что поставки электроэнергии в Украину возобновились

Воскресенье, 21 ноября 2021, 12:42
Фото pixabay

Республика Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.

Источник: Интерфакс-Запад со ссылкой на белорусское Минэнерго

Дословно: "Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину".

Детали: При э том уточняется, что экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.

Предыстория: 6 ноября начался импорт электроэнергии из Беларуси в Украину в объеме 5 МВт в год, но уже 8 ноября участники энергетического рынка получили письмо от "Белэнерго" об остановке поставок электроэнергии по рамочным контрактам.

Несмотря на это, импорт белорусской электроэнергии продолжился и 9 ноября.

17 ноября Минэнерго Беларуси сообщило, что Республика с 18 ноября прекращает поставки электроэнергии в Украину. Перед этим был отключен от сети в связи со срабатыванием системы автоматической защиты энергоблок №1 БелАЭС. 19 ноября в 14:04 он был включен в сеть.

В четверг, 18 ноября, Украина перестала получать электроэнергию из Беларуси.

Темы: Беларусьэнергетика
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