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Прем’єр Польщі про Лукашенка й Путіна: "Це лише початок, диктатори не зупиняться"

Неділя, 21 листопада 2021, 11:50
Прем’єр Польщі про Лукашенка й Путіна: Це лише початок, диктатори не зупиняться
Путін та Лукашенко, фото Getty Images

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що дії білоруського режиму, який підтримує також Росія, становлять загрозу для всієї Європи. Він заявив також, що вважає це лише початком і "диктатори не зупиняться".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Моравецький виступив із промовою, повністю присвяченою останньому загостренню.

Він наголосив, що "те, що здалеку виглядає як звичайна міграційна криза - це насправді гібридна війна, яку Александр Лукашенко оголосив усьому Європейському Союзу, за підтримки Владіміра Путіна".

"Це політичний конфлікт, створений з конкретною метою - дестабілізувати Європу", - заявив Моравецький. 

Він зауважив, що вже є вдосталь доказів, що ціллю для мігрантів, які за допомогою білоруського режиму потрапляють на європейський кордон, є країни Західної Європи. "Зараз першою ціллю є Польща, але наступними будуть Німеччина, Бельгія, Франція, Іспанія", - наголосив Моравецький. 

Прем’єр Польщі також нагадав про зростаючі ціни на енергоресурси, зокрема й через скорочення поставок газу, наслідки чого відчула на собі вже вся Європа. 

"Це тільки початок - диктатори не зупиняться", - наголосив Моравецький.

Він сказав, що Польща зробить усе для захисту кордонів ЄС, як і раніше в своїй історії захищала кордони Європи. 

"Закликаю усіх людей у вільному світі: Польщі, Литві та Латвії потрібна ваша солідарність… Нам потрібно розбудовувати альянси, з якими ми зможемо діяти разом у час кризи, підтримувати одне одного і не бути роз’єднаними", - заявив Моравецький.  

Нагадаємо, поліція Польщі заявила, що мігранти залишили основний табір у лісі біля контрольно-пропускного пункту "Кузьниця-Брузгі" на території Білорусі. У Білорусі повідомили, що більшість мігрантів з таборів на кордоні з Польщею перемістили у прикордонний транспортно-логістичний центр. 

Вранці 21 листопада польські прикордонники повідомили про близько 200 спроб нелегального перетину кордону за останню добу, одна з груп налічувала близько 100 осіб. 

Після переговорів Ангели Меркель і Александра Лукашенка стало відомо, що  Єврокомісія буде вести технічні перемовини у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.

Читайте також: Вбивчий гуманізм Європи: як опір "білоруським" мігрантам розриває ЄС зсередини.

Теми: ПутінЛукашенкоПольщаРосіяБілорусь
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