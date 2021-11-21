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Премьер Польши о Лукашенко и Путине: "Это только начало, диктаторы не остановятся"

Воскресенье, 21 ноября 2021, 11:50
Премьер Польши о Лукашенко и Путине: Это только начало, диктаторы не остановятся
Путин и Лукашенко, фото Getty Images

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что действия белорусского режима, поддерживаемого также Россией, представляют угрозу для всей Европы. Он заявил также, что считает это только началом и "диктаторы не остановятся".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Моравецкий выступил с речью, полностью посвященной последнему обострению.

Он подчеркнул, что "то, что издалека выглядит как обычный миграционный кризис - на самом деле гибридная война, которую Александр Лукашенко объявил всему Европейскому Союзу, при поддержке Владимира Путина".

"Это политический конфликт, созданный в конкретных целях - дестабилизировать Европу", - заявил Моравецкий.

Он отметил, что есть уже достаточно доказательств, что целью для мигрантов, которые с помощью белорусского режима попадают на европейскую границу, являются страны Западной Европы. "Сейчас первой целью является Польша, но следующими будут Германия, Бельгия, Франция, Испания", - подчеркнул Моравецкий.

Премьер Польши также напомнил о растущих ценах на энергоресурсы, в том числе из-за сокращения поставок газа, последствия чего ощутила на себе уже вся Европа.

"Это только начало – диктаторы не остановятся", - подчеркнул Моравецкий.

Он сказал, что Польша сделает все для защиты границ ЕС, как и раньше в своей истории защищала границы Европы.

"Призываю всех людей в свободном мире: Польше, Литве и Латвии нужна ваша солидарность… Нам нужно строить альянсы, с которыми мы сможем действовать вместе во время кризиса, поддерживать друг друга и не быть разобщенными", - заявил Моравецкий.

Напомним, полиция Польши заявила, что мигранты покинули основной лагерь в лесу возле контрольно-пропускного пункта "Кузьница-Брузги" на территории Белоруссии. В Беларуси сообщили, что большинство мигрантов переместили в пограничный транспортно-логистический центр.

Утром 21 ноября польские пограничники сообщили о около 200 попытках нелегального пересечения границы за последние сутки, одна из групп насчитывала около 100 человек.

После переговоров Ангелы Меркель и Александра Лукашенко стало известно, что Еврокомиссия будет вести технические переговоры, в том числе с белорусскими властями, для возвращения в родные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.

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Темы: ПутинЛукашенкоПольшаРосcияБеларусь
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