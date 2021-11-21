Премьер Польши о Лукашенко и Путине: "Это только начало, диктаторы не остановятся"
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что действия белорусского режима, поддерживаемого также Россией, представляют угрозу для всей Европы. Он заявил также, что считает это только началом и "диктаторы не остановятся".
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.
Моравецкий выступил с речью, полностью посвященной последнему обострению.
Он подчеркнул, что "то, что издалека выглядит как обычный миграционный кризис - на самом деле гибридная война, которую Александр Лукашенко объявил всему Европейскому Союзу, при поддержке Владимира Путина".
"Это политический конфликт, созданный в конкретных целях - дестабилизировать Европу", - заявил Моравецкий.
Он отметил, что есть уже достаточно доказательств, что целью для мигрантов, которые с помощью белорусского режима попадают на европейскую границу, являются страны Западной Европы. "Сейчас первой целью является Польша, но следующими будут Германия, Бельгия, Франция, Испания", - подчеркнул Моравецкий.
Премьер Польши также напомнил о растущих ценах на энергоресурсы, в том числе из-за сокращения поставок газа, последствия чего ощутила на себе уже вся Европа.
"Это только начало – диктаторы не остановятся", - подчеркнул Моравецкий.
Он сказал, что Польша сделает все для защиты границ ЕС, как и раньше в своей истории защищала границы Европы.
"Призываю всех людей в свободном мире: Польше, Литве и Латвии нужна ваша солидарность… Нам нужно строить альянсы, с которыми мы сможем действовать вместе во время кризиса, поддерживать друг друга и не быть разобщенными", - заявил Моравецкий.
Напомним, полиция Польши заявила, что мигранты покинули основной лагерь в лесу возле контрольно-пропускного пункта "Кузьница-Брузги" на территории Белоруссии. В Беларуси сообщили, что большинство мигрантов переместили в пограничный транспортно-логистический центр.
Утром 21 ноября польские пограничники сообщили о около 200 попытках нелегального пересечения границы за последние сутки, одна из групп насчитывала около 100 человек.
После переговоров Ангелы Меркель и Александра Лукашенко стало известно, что Еврокомиссия будет вести технические переговоры, в том числе с белорусскими властями, для возвращения в родные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.
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