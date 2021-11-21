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У Києві школярі й студенти повертаються до звичайного навчання

Неділя, 21 листопада 2021, 12:06
У Києві школярі й студенти повертаються до звичайного навчання
Учень, фото pixabay

У Києві з 22 листопада відновиться очне навчання у закладах освіти, а також у мистецьких школах і закладах фізичної культури та спорту.

Джерело: Київська міська державна адміністрація у Telegram

Деталі: Рішення про відновлення офлайн-навчання ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Рішення про відновлення очної роботи прийняте міськими чиновниками з огляду на стійку динаміку зниження рівня госпіталізації хворих на коронавірус та зниження відсотка завантаженості ліжок із киснем у лікарнях.

Дослівно: "З понеділка, 22 листопада, відновлять освітній процес у приміщеннях закладів освіти всіх типів та форм власності: спеціалізованої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, а також закладів фізичної культури та спорту, мистецьких шкіл і закладів мистецької освіти.

Відновити очне навчання заклади можуть за умови дотримання протиепідемічних вимог, що встановлені урядом для червоної зони".

Українська правда

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Теми: дітикарантинкоронавірусКиїв
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