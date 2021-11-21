В Киеве школьники и студенты возвращаются к обычному обучению

В Киеве с 22 ноября возобновится очное обучение в учебных заведениях, а также в художественных школах и заведениях физической культуры и спорта.

Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram

Детали: Решение о возобновлении офлайн-обучения приняла Постоянная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА.

Решение о возобновлении очной работы принято городскими чиновниками с учетом устойчивой динамики снижения уровня госпитализации больных коронавирусом и снижения процента загруженности коек с кислородом в больницах.

Дословно: "С понедельника, 22 ноября, возобновят образовательный процесс в помещениях учебных заведений всех типов и форм собственности: специализированного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, а также учреждений физической культуры и спорта, художественных школ и заведений художественного образования.

Возобновить очное обучение заведения могут при соблюдении противоэпидемических требований, установленных правительством для красной зоны".