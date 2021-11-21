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Синоптики обіцяють теплу погоду у понеділок, після чого похолодає

Неділя, 21 листопада 2021, 13:53
Синоптики обіцяють теплу погоду у понеділок, після чого похолодає
Осінь, фото pixabay

Найближчої доби погода в Україні буде досить теплою як для листопада, у західних та південно-східних областях пройде невеликий дощ, в решті регіонів – без опадів.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У південно-західних областях місцями очікується туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-12 м/с.

У ніч проти понеділка, 22 листопада, температура повітря складе 1-6° тепла, вдень від +4 до +9 градусів. У південній частині країни +10+15°.

У Карпатах місцями невеликий дощ та мокрий сніг, температура повітря вночі від 0° до 5° морозу, вдень до 6° тепла.

У Києві без істотних опадів, температура повітря вночі 3-5° тепла, вдень 6-8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві найвища температура повітря за весь час метеорологічних спостережень вдень 22 листопада була +13,2° у 1926 році, а найнижча – вночі -15,7° у 1921 році.

У вівторок, 23 листопада, вночі по всій Україні, окрім півдня, пройде невеликий мокрий сніг, удень у південній та східній частинах невеликий дощ із мокрим снігом. На решті території без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-12 м/с.

Температура повітря вночі у західних та північних областях 2-7° морозу, на північному сході країни до 9° морозу, на решті території близько 0°. Вдень від 2° морозу до 3° тепла. На Закарпатті 4-8° тепла. У південних областях вночі 1-6° тепла, вдень від +4° до +9°.

У Києві – вночі невеликий мокрий сніг, удень без істотних опадів; температура повітря вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.

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