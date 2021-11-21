Синоптики обещают теплую погоду в понедельник, после чего похолодает

В ближайшие сутки погода в Украине будет относительно теплой как для ноября, в западных и в юго-восточных областях пройдет небольшой дождь, в остальных регионах – без осадков.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В юго-западных областях местами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-12 м/с.

В ночь на понедельник, 22 ноября, температура воздуха составит 1-6° тепла, днем от +4 до +9 градусов. В южной части страны +10+15°.

В Карпатах местами небольшой дождь и мокрый снег, температура воздуха ночью от 0° до 5° мороза, днём до 6° тепла.

В Киеве – без существенных осадков, температура воздуха ночью 3-5° тепла, днем 6-8°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве самая высокая температура воздуха за все время метеорологических наблюдений днем 22 ноября была +13,2° в 1926 году, а самая низкая – ночью -15,7° в 1921 году.

Во вторник, 23 ноября, ночью по всей Украине, кроме юга, пройдет небольшой мокрый снег, днем в южной и восточной частях небольшой дождь с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-12 м/с.

Температура воздуха ночью в западных и северных областях 2-7° мороза, на северо-востоке страны до 9° мороза, на остальной территории около 0°. Днем от 2° мороза до 3° тепла. На Закарпатье 4-8° тепла. В южных областях ночью 1-6° тепла, днём от +4° до +9°.

В Киеве - ночью небольшой мокрый снег, днём без существенных осадков; температура воздуха ночью 2-4° мороза, днём 1-3° тепла.