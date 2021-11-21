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Більшість німців підтримали б обов’язкову ковід-вакцинацію

Неділя, 21 листопада 2021, 14:13
Більшість німців підтримали б обов’язкову ковід-вакцинацію
Вакцинація, фото pixabay

Більшість жителів Німеччини підтримали б потенційне рішення про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу.

Як повідомляє Spiegel, про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом INSA на замовлення "Bild am Sonntag", передає "Європейська правда".

52% серед тисячі опитаних респондентів сказали, що підтримали б рішення про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу.

Проти висловилися 41% і 7% - не визначились з думкою або не захотіли відповідати.

При цьому, 58% незадоволені роботою чинного федерального уряду, що завершує свої повноваження, задоволені нею - 32% і 10% не визначилися з відповіддю.

У Німеччині на цей час повністю щеплені майже 68% населення.

Нагадаємо, днями Австрія стала першою країною Європи, де анонсували рішення про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу всього населення з лютого 2022 року. Також, через нові рекорди заражень, оголосили загальний локдаун на 20 днів, у тому числі для вакцинованих.

Після цього у кількох містах пройшли протести проти локдауну і примусу до вакцинації, наймасштабнішою була акція у Відні.

Нагадаємо, цього тижня Німеччина теж зареєструвала нові максимуми заражень за увесь час епідемії, 18 листопада за добу зареєстрували понад 65 тисяч нових хворих (населення країни - близько 83 млн). Зростають і показники госпіталізації. 

Теми: Німеччинавакцинація
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