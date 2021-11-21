Большинство немцев поддержало бы обязательную ковид-вакцинацию

Большинство жителей Германии поддержали бы потенциальное решение об обязательной вакцинации от коронавируса.

Как сообщает Spiegel, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом INSA по заказу "Bild am Sonntag", передает "Европейская правда".

52% среди тысячи опрошенных респондентов сказали, что поддержали бы решение об обязательной вакцинации от коронавируса.

Против высказались 41% и 7% – не определились с мнением или не захотели отвечать.

При этом, 58% недовольны работой действующего федерального правительства, завершающего свои полномочия, удовлетворены ею – 32% и 10% затруднились с ответом.

В Германии в настоящее время полностью привиты почти 68% населения.

Напомним, недавно Австрия стала первой страной Европы, где анонсировали решение об обязательной вакцинации от коронавируса всего населения с февраля 2022 года. Также, из-за новых рекордов заражений, объявили общий локдаун на 20 дней, в том числе для вакцинированных.

После этого в нескольких городах прошли протесты против локдауна и принуждения к вакцинации, наиболее масштабной была акция в Вене.

Напомним, на этой неделе Германия тоже зарегистрировала новые максимумы заражений за все время эпидемии, 18 ноября за сутки зарегистрировали более 65 тысяч новых больных (население страны - около 83 млн). Растут и показатели госпитализации.