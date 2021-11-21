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У Києві за добу 46 смертей від Covid

Неділя, 21 листопада 2021, 16:14
Фото Ельдара Сарахмана, УП

За минулу добу, 20 листопада, у Києві виявили 559 випадків коронавірусу, померло 46 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано 83 хворих на коронавірус і 220 осіб із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужало за добу 545 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (146), Дарницькому (119) та в Деснянському (62) районах.

Серед нових хворих – 298 жінок віком від 18 до 89 років, 224 чоловіки віком від 18 до 88 років, 25 дівчаток від 2 до 16 років і 12 хлопчиків від 1 до 17 років.

Серед померлих від Covid за добу – 28 жінок від 47 до 87 років і 18 чоловіків від 56 до 87 років.

За весь час пандемії у Києві виявили 287 705 випадків коронавірусу, померло 7182 хворих, одужало 245 194 особи.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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