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В Киеве за сутки 46 смертей от Covid

Воскресенье, 21 ноября 2021, 15:14
В Киеве за сутки 46 смертей от Covid
Фото Эльдара Сарахмана, УП

За минувшие сутки, 20 ноября, в Киеве обнаружили 559 случаев коронавируса, умерли 46 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы 83 больных коронавирусом и 220 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Выздоровели за сутки 545 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (146), Дарницком (119) и Деснянском (62) районах.

Среди новых больных – 298 женщин от 18 до 89 лет, 224 мужчины от 18 до 88 лет, 25 девочек от 2 до 16 лет и 12 мальчиков от 1 до 17 лет.

Среди умерших от Covid за сутки – 28 женщин от 47 до 87 лет и 18 мужчин от 56 до 87 лет.

За все время пандемии в Киеве обнаружили 287 705 случаев коронавируса, умерли 7182 больных, выздоровели 245 194 человека.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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