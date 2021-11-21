Три райони у Німеччині запроваджують локдаун і комендантську годину для нещеплених

Три муніципалітети у німецькій федеральній землі Баден-Вюртенберг першими в країні запровадили нічну комендантську годину і частковий локдаун для своїх жителів, які не мають щеплення від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Такі заходи запроваджують у себе райони Шварцвальд-Бар, Східний Альб та Біберах, де ситуація з коронавірусом особливо тривожна; правила почнуть діяти з понеділка 22 листопада.

Нещепленим жителям з 9 вечора до 5 години ранку дозволено буде виходити на вулиці тільки за наявності поважної причини, як для отримання медичної допомоги, у зв’язку з роботою тощо.

Доступ у ресторани, готелі (з винятками для робочих поїздок) та несуттєві магазини буде можливий тільки з сертифікатом про щеплення або довідкою про одужання. Продуктові магазини, аптеки, пошта, банки, АЗС та перукарні під такі обмеження не потрапляють.

Семиденний показник захворюваності у Шварцвальд-Барі на суботу складав 606 на 100 тисяч населення, Східному Альбі - 702, Бібераху - 631. "Червоним" індикатором у землі вважається показник 600. Такого невдовзі можуть досягти ще кілька районів.

Нагадаємо, цього тижня Німеччина зареєструвала нові максимуми заражень за увесь час епідемії, 18 листопада за добу зареєстрували понад 65 тисяч нових хворих (населення країни - близько 83 млн). Зростають і показники госпіталізації.

Глава МОЗ Німеччини Єнс Шпан заяви, що ситуація з коронавірусом вже настільки серйозна, що не можна виключати локдаун, в тому числі для людей, які були вакциновані.