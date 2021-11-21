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Три района в Германии вводят локдаун и комендантский час для непривитых

Воскресенье, 21 ноября 2021, 17:28
Три района в Германии вводят локдаун и комендантский час для непривитых
Getty Images

Три муниципалитета в немецкой федеральной земле Баден-Вюртенберг первыми в стране ввели ночной комендантский час и частичный локдаун для своих жителей, не имеющих прививки от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Такие меры вводят районы Шварцвальд-Бар, Восточный Альб и Биберах, где ситуация с коронавирусом особенно тревожная; правила начнут действовать с понедельника 22 ноября.

Непривитым жителям с 9 вечера до 5 часов утра разрешено будет выходить на улицы только при наличии уважительной причины, как для получения медицинской помощи, в связи с работой и т.п.

Доступ в рестораны, гостиницы (за исключением рабочих поездок) и несущественные магазины будет возможен только с сертификатом о прививке или справкой о выздоровлении. Продуктовые магазины, аптеки, почта, банки, АЗС и парикмахерские под такие ограничения не подпадают.

Семидневный показатель заболеваемости в Шварцвальд-Баре на субботу составлял 606 на 100 тысяч населения, Восточном Альбе – 702, Биберахе – 631. "Красным" индикатором в земле считается показатель 600. Такого вскоре могут достичь еще несколько районов.

Напомним, на этой неделе Германия зарегистрировала новые максимумы заражений за все время эпидемии, 18 ноября за сутки зарегистрировали более 65 тысяч новых больных (население страны - около 83 млн). Растут и показатели госпитализации.

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что ситуация с коронавирусом в Германии настолько серьезна, что нельзя исключать локдаун, в том числе для людей, которые были вакцинированы.

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Темы: Германиякоронавирус
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