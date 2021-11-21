Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Три района в Германии вводят локдаун и комендантский час для непривитых

Воскресенье, 21 ноября 2021, 18:28
Getty Images

Три муниципалитета в немецкой федеральной земле Баден-Вюртенберг первыми в стране ввели ночной комендантский час и частичный локдаун для своих жителей, не имеющих прививки от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Такие меры вводят районы Шварцвальд-Бар, Восточный Альб и Биберах, где ситуация с коронавирусом особенно тревожная; правила начнут действовать с понедельника 22 ноября.

Непривитым жителям с 9 вечера до 5 часов утра разрешено будет выходить на улицы только при наличии уважительной причины, как для получения медицинской помощи, в связи с работой и т.п.

Доступ в рестораны, гостиницы (за исключением рабочих поездок) и несущественные магазины будет возможен только с сертификатом о прививке или справкой о выздоровлении. Продуктовые магазины, аптеки, почта, банки, АЗС и парикмахерские под такие ограничения не подпадают.

Семидневный показатель заболеваемости в Шварцвальд-Баре на субботу составлял 606 на 100 тысяч населения, Восточном Альбе – 702, Биберахе – 631. "Красным" индикатором в земле считается показатель 600. Такого вскоре могут достичь еще несколько районов.

Напомним, на этой неделе Германия зарегистрировала новые максимумы заражений за все время эпидемии, 18 ноября за сутки зарегистрировали более 65 тысяч новых больных (население страны - около 83 млн). Растут и показатели госпитализации.

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что ситуация с коронавирусом в Германии настолько серьезна, что нельзя исключать локдаун, в том числе для людей, которые были вакцинированы.

Темы: Германиякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоКива живет в незадекларированном имении под Киевом за 21 миллион – СМИ

Новости 22 ноября: возможное наступление РФ, катера для ВСУ в Черном море

13 квартир в Киеве, дома, дача: Шахова подозревают в недекларировании 60 млн – источники

В Украине Януковичу напомнили, что 13 лет тюрьмы сами себя не отсидят

Лукашенко обещает сесть за стол переговоров с Тихановской, если Путин сделает то же с Навальным

Патрульные массово увольняются в Харькове – в городе недостаток экипажей

Все новости...
Германия
Большинство немцев поддержало бы обязательную ковид-вакцинацию
В Германии выступили против принудительной вакцинации всего населения
Берлин обвинил Москву в нарушении дипломатической практики из-за "слива" закрытой переписки
Последние новости
22:53
С начала года в Германию из Беларуси въехали более 10 тысяч нелегалов
22:31
Боевики просят Путина, чтобы россияне могли официально "служить" в ОРДЛО – разведка
22:04
Новости экономики: Казахстан отправляет уголь Украине морем, Маск перенес запуск украинского спутника
21:56
"Газпром" пригрозил Молдове остановкой поставок газа
21:38
фото, видеоКива живет в незадекларированном имении под Киевом за 21 миллион – СМИ
21:21
Фонд госимущества сорвал план поступлений от приватизации – Шмигаль
21:12
Новости 22 ноября: возможное наступление РФ, катера для ВСУ в Черном море
20:53
Курс гривни к доллару продолжает снижаться
20:35
У президента Болгарии разъяснили его позицию по оккупированному Крыму
20:14
ФГИ вернул государству 2500 гектаров незаконно изъятой сельхозземли – Сенниченко
Все новости...