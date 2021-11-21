Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава BioNTech: імовірно, вакцинуватися проти Covid треба буде щороку

Неділя, 21 листопада 2021, 21:11
Глава BioNTech: імовірно, вакцинуватися проти Covid треба буде щороку
Getty Images

Для кращого захисту та запобігання наступним пандеміям вакцинуватися проти коронавірусу, ймовірно, потрібно буде щороку.

Джерело: засновник і керівник німецької компанії BioNTech Угур Шахін в інтерв’ю виданню Bild am Sonntag, передає Укрінформ

Деталі: Шахін припускає, що в майбутньому доведеться проводити щорічні ревакцинації, як це зараз відбувається для захисту проти грипу.

Глава компанії зауважив, що вакцина, розроблена BioNTech/Pfizer, добре захищає впродовж 9 місяців, але ефект від щеплення починає слабшати після четвертого місяця.

"Нещодавно опубліковані дані нашого дослідження засвідчують, що вакцинація забезпечує дуже високий захист (на термін – ред.) до дев’яти місяців, тому у вакцинованих людей рідко розвиваються серйозні захворювання та вони рідко потрапляють до лікарні", - заявив Шахін.

Він також зазначив, бустерна доза не лише захищає вакциновану особу, а й допомагає розірвати інші ланцюги передачі інфекції.

Нині компанія BioNTech, за словами її очільника, працює над удосконаленням препарату, аби мати змогу швидко реагувати на появу нових варіантів і мутацій вірусу, а також над збільшенням обсягів виробництва вакцини.

Вакцина Comirnaty від BioNTech/Pfizer була першою, яку схвалило Європейське агентство лікарських засобів ЕМА.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
Усі новини...
Реклама: