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Глава BioNTech: імовірно, вакцинуватися проти Covid треба буде щороку

Неділя, 21 листопада 2021, 22:11
Getty Images

Для кращого захисту та запобігання наступним пандеміям вакцинуватися проти коронавірусу, ймовірно, потрібно буде щороку.

Джерело: засновник і керівник німецької компанії BioNTech Угур Шахін в інтерв’ю виданню Bild am Sonntag, передає Укрінформ

Деталі: Шахін припускає, що в майбутньому доведеться проводити щорічні ревакцинації, як це зараз відбувається для захисту проти грипу.

Глава компанії зауважив, що вакцина, розроблена BioNTech/Pfizer, добре захищає впродовж 9 місяців, але ефект від щеплення починає слабшати після четвертого місяця.

"Нещодавно опубліковані дані нашого дослідження засвідчують, що вакцинація забезпечує дуже високий захист (на термін – ред.) до дев’яти місяців, тому у вакцинованих людей рідко розвиваються серйозні захворювання та вони рідко потрапляють до лікарні", - заявив Шахін.

Він також зазначив, бустерна доза не лише захищає вакциновану особу, а й допомагає розірвати інші ланцюги передачі інфекції.

Нині компанія BioNTech, за словами її очільника, працює над удосконаленням препарату, аби мати змогу швидко реагувати на появу нових варіантів і мутацій вірусу, а також над збільшенням обсягів виробництва вакцини.

Вакцина Comirnaty від BioNTech/Pfizer була першою, яку схвалило Європейське агентство лікарських засобів ЕМА.

Теми: вакцинаціякоронавірус


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