Глава BioNTech: вероятно, вакцинироваться против Covid нужно будет ежегодно

Для лучшей защиты и предотвращения последующих пандемий вакцинироваться против коронавируса, вероятно, потребуется ежегодно.

Источник: основатель и руководитель немецкой компании BioNTech Угур Шахин в интервью изданию Bild am Sonntag, передает Укринформ

Детали: Шахин предполагает, что в будущем придется проводить ежегодные ревакцинации, как это сейчас происходит для защиты против гриппа.

Глава компании отметил, что вакцина, разработанная BioNTech/Pfizer, хорошо защищает в течение 9 месяцев, но эффект от прививки начинает ослабевать после четвертого месяца.

"Недавно опубликованные данные нашего исследования свидетельствуют, что вакцинация обеспечивает очень высокую защиту (на срок – ред.) до девяти месяцев, поэтому у вакцинированных людей редко развиваются серьезные заболевания и они редко попадают в больницу", - заявил Шахин.

Он также отметил, что бустерная доза не только защищает вакцинированного, но и помогает разорвать другие цепи передачи инфекции.

В настоящее время компания BioNTech, по словам ее руководителя, работает над усовершенствованием препарата, чтобы быстро реагировать на появление новых вариантов и мутаций вируса, а также над увеличением объемов производства вакцины.

Вакцина Comirnaty от BioNTech/Pfizer была первой, одобренной Европейским агентством лекарственных средств ЕМА.