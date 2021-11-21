У Білорусі повідомили про госпіталізацію близько 100 мігрантів, у тому числі з Covid

Близько ста мігрантів було госпіталізовано з логістичного центру "Брузги" на білорусько-польському кордоні, зокрема з тяжкою формою коронавірусу.

Джерело: начальник Головного управління охорони здоров'я Гродненського облвиконкому Людмила Кеда під час зустрічі з делегацією ВООЗ у центрі "Брузги", повідомляє РИА Новости

Пряма мова: "Ми возимо пацієнтів у Гродно. Основні клініки – це лікарня швидкої медичної допомоги та університетська клініка. Дітей відправляємо до дитячої клінічної лікарні, вагітних – до перинатального центру. На сьогоднішній день відвезли близько 100 осіб".

Деталі: Серед основних причин госпіталізації Кеда виділила пневмонію, захворювання легень, шлунково-кишкового тракту, травми, отримані на кордоні.

"Частину людей відвезли з переохолодженням і простудними захворюваннями, у тому числі й пневмонією. Є один пацієнт у тяжкому стані з пневмонією, викликаною коронавірусом", - додала лікар.

Що передувало: 18 листопада Білорусь заявила про очищення основних таборів мігрантів на кордоні з Польщею та про переміщення людей у прикордонний транспортно-логістичний центр.

19 листопада поліція Польщі повідомила, що мігранти залишили стихійний табір у лісі біля контрольно-пропускного пункту "Кузьниця-Брузгі" на території Білорусі.