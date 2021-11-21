Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі повідомили про госпіталізацію близько 100 мігрантів, у тому числі з Covid

Неділя, 21 листопада 2021, 22:28
У Білорусі повідомили про госпіталізацію близько 100 мігрантів, у тому числі з Covid
grodnonews.by

Близько ста мігрантів було госпіталізовано з логістичного центру "Брузги" на білорусько-польському кордоні, зокрема з тяжкою формою коронавірусу.

Джерело: начальник Головного управління охорони здоров'я Гродненського облвиконкому Людмила Кеда під час зустрічі з делегацією ВООЗ у центрі "Брузги", повідомляє РИА Новости

Пряма мова: "Ми возимо пацієнтів у Гродно. Основні клініки – це лікарня швидкої медичної допомоги та університетська клініка. Дітей відправляємо до дитячої клінічної лікарні, вагітних – до перинатального центру. На сьогоднішній день відвезли близько 100 осіб".

Деталі: Серед основних причин госпіталізації Кеда виділила пневмонію, захворювання легень, шлунково-кишкового тракту, травми, отримані на кордоні.

"Частину людей відвезли з переохолодженням і простудними захворюваннями, у тому числі й пневмонією. Є один пацієнт у тяжкому стані з пневмонією, викликаною коронавірусом", - додала лікар.

Що передувало: 18 листопада Білорусь заявила про очищення основних таборів мігрантів на кордоні з Польщею та про переміщення людей у прикордонний транспортно-логістичний центр. 

19 листопада поліція Польщі повідомила, що мігранти залишили стихійний табір у лісі біля контрольно-пропускного пункту "Кузьниця-Брузгі" на території Білорусі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьміграціякордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Білорусь
Президент упевнений, що "вагнерівці" не нападуть із Білорусі
Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Останні новини
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
Усі новини...
Реклама: