Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Беларуси сообщили о госпитализации около 100 мигрантов, в том числе с Covid

Воскресенье, 21 ноября 2021, 23:28
grodnonews.by

Около ста мигрантов было госпитализировано из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой коронавируса.

Источник: начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда во время встречи с делегацией ВОЗ в центре "Брузги", сообщает РИА Новости

Прямая речь: "Мы возим пациентов в Гродно. Основные клиники – это больница скорой медицинской помощи и университетская клиника. Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных – в перинатальный центр. На сегодняшний день увезли около 100 человек".

Детали: Среди основных причин госпитализации Кеда выделила пневмонию, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, травмы, полученные на границе.

"Часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом", - добавила врач.

Что предшествовало: 18 ноября Беларусь заявила об очистке основных лагерей мигрантов на границе с Польшей и о перемещении людей в пограничный транспортно-логистический центр.

19 ноября полиция Польши сообщила, что мигранты покинули стихийный лагерь в лесу возле контрольно-пропускного пункта "Кузьница-Брузги" на территории Беларуси.

Темы: Беларусьмиграцияграница
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве выпадет снег – прогноз

фото, видеоМужчину, стрелявшего в семью под Киевом, задержали: искали 40 суток

фотоПомощь от США: патрульные катера "Фастов" и "Сумы" прибыли в Украину

Большинство из 45 погибших в катастрофе в Болгарии - возвращавшиеся из Стамбула туристы

США вводят новые санкции против "Северного потока-2"

Главные новости понедельника и ночи: оружие от США для Украины, транш МВФ

Все новости...
Беларусь
Польша допускает закрытие границы с Беларусью
Премьер Польши о Лукашенко и Путине: "Это только начало, диктаторы не остановятся"
Беларусь заявляет, что поставки электроэнергии в Украину возобновились
Последние новости
14:22
Подконтрольный россиянам "Молдовагаз" просит у правительства деньги для выплаты долга "Газпрому"
14:11
На "Чонгаре" и "Каланчаке" построят автостанции и пустят электрокары в Крым – Верещук
14:10
"Родственница работника САП" предлагала фигуранту громкого дела "помощь" за $40 тысяч
14:03
ГарПок просит "мировую" по поводу взыскания 4 миллиардов Энергоатомом
13:45
У Путина уверяют, что не планируют нападать на Украину
13:42
Умер дирижер Национальной оперы Аллин Власенко
13:38
Еврокомиссия в декабре обновит сроки действия COVID-сертификатов и добавит третью дозу вакцины – СМИ
13:12
"ДТЭК Энерго" Ахметова с начала года сократила чистый убыток в десять раз
13:07
картаСиноптики предупредили о ночном снеге и гололедице
12:51
Ляшко: госпитализация пациентов с COVID-19 уменьшилась на 19%
Все новости...