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В Беларуси сообщили о госпитализации около 100 мигрантов, в том числе с Covid

Воскресенье, 21 ноября 2021, 22:28
В Беларуси сообщили о госпитализации около 100 мигрантов, в том числе с Covid
grodnonews.by

Около ста мигрантов было госпитализировано из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой коронавируса.

Источник: начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда во время встречи с делегацией ВОЗ в центре "Брузги", сообщает РИА Новости

Прямая речь: "Мы возим пациентов в Гродно. Основные клиники – это больница скорой медицинской помощи и университетская клиника. Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных – в перинатальный центр. На сегодняшний день увезли около 100 человек".

Детали: Среди основных причин госпитализации Кеда выделила пневмонию, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, травмы, полученные на границе.

"Часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом", - добавила врач.

Что предшествовало: 18 ноября Беларусь заявила об очистке основных лагерей мигрантов на границе с Польшей и о перемещении людей в пограничный транспортно-логистический центр.

19 ноября полиция Польши сообщила, что мигранты покинули стихийный лагерь в лесу возле контрольно-пропускного пункта "Кузьница-Брузги" на территории Беларуси.

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Темы: Беларусьмиграцияграница
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