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Чоловіча збірна України з шахів виграла чемпіонат Європи

Неділя, 21 листопада 2021, 23:55
Ukrainian Chess Federation

Чоловіча збірна України з шахів виграла чемпіонат Європи у Словенії, випередивши французів за додатковими показниками.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Командний чемпіонат Європи з шахів серед чоловіків у Словенії виграла збірна України у складі Антона Коробова, Андрія Волокитіна, Юрія Кузубова, Кирила Шевченка та Володимира Онищука. Капітан команди – Олександр Сулипа, другий тренер – Мартин Кравців.

Вирішальним став сьомий тур чемпіонату, в якому збірна України зустрічалася з рейтинг-фаворитом збірною Росії. Українці виграли 2,5:1,5.

Наступного дня збірна України зіграла внічию зі збірною Азербайджану – 2:2.

У дев’ятому турі суперниками українців стали вірменські шахісти, Україна виграла 3:1.

У той же час французи взяли гору над азербайджанцями – 2,5:1,5. Але за додатковими показниками "золото" вибороли українці. Бронзові медалі – у поляків.

Теми: спорт


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