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Мужская сборная Украины по шахматам выиграла чемпионат Европы

Воскресенье, 21 ноября 2021, 23:55
Ukrainian Chess Federation

Мужская сборная Украины по шахматам выиграла чемпионат Европы в Словении, опередив французов по дополнительным показателям.

Источник: Укринформ

Детали: Командный чемпионат Европы по шахматам среди мужчин в Словении выиграла сборная Украины в составе Антона Коробова, Андрея Волокитина, Юрия Кузубова, Кирилла Шевченко и Владимира Онищука. Капитан команды – Александр Сулипа, второй тренер – Мартин Кравцев.

Решающим стал седьмой тур чемпионата, где сборная Украины встречалась с рейтинг-фаворитом сборной России. Украинцы выиграли 2,5:1,5.

На следующий день сборная Украины сыграла вничью со сборной Азербайджана – 2:2.

В девятом туре соперниками украинцев стали армянские шахматисты, Украина выиграла 3:1.

В то же время французы взяли верх над азербайджанцами - 2,5:1,5. Но по дополнительным показателям "золото" получили украинцы. Бронзовые медали – у поляков.

Темы: спорт
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