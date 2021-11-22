Бойовик "ХАМАС" відкрив вогонь в Старому місті Єрусалима
Бойовик "ХАМАС" відкрив вогонь у Старому місті Єрусалима, вбивши одну людину та поранивши ще чотирьох.
Джерело: The Guardian, Reuters
Деталі: Атака сталася біля входу до комплексу Аль-Акса.
Ізраїльська поліція застрелила бойовика. Поліція впізнала його як 42-річного палестинця зі Східного Єрусалима. Палестинські ЗМІ ідентифікували його як Фаді Абу Шхайдема, вчителя сусідньої середньої школи. У секторі Гази "ХАМАС" назвав напад "героїчною операцією" і сказав, що Абу Шхайдем був одним із його членів, але не взяв на себе відповідальність за цей напад.
У результаті нападу загинув Еліяху Кей, 26-річний іммігрант з Південної Африки. Кей працював біля Стіни плачу. Один із чотирьох поранених перебуває у тяжкому стані.
Недільний інцидент став другим таким у Старому місті Єрусалима за останні дні: у середу палестинського підлітка було смертельно поранено.
Нагадаємо: Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував. Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.