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Бойовик "ХАМАС" відкрив вогонь в Старому місті Єрусалима

Понеділок, 22 листопада 2021, 00:50
Бойовик ХАМАС відкрив вогонь в Старому місті Єрусалима
AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

Бойовик "ХАМАС" відкрив вогонь у Старому місті Єрусалима, вбивши одну людину та поранивши ще чотирьох.

Джерело: The Guardian, Reuters

Деталі: Атака сталася біля входу до комплексу Аль-Акса.

Ізраїльська поліція застрелила бойовика. Поліція впізнала його як 42-річного палестинця зі Східного Єрусалима. Палестинські ЗМІ ідентифікували його як Фаді Абу Шхайдема, вчителя сусідньої середньої школи. У секторі Гази "ХАМАС" назвав напад "героїчною операцією" і сказав, що Абу Шхайдем був одним із його членів, але не взяв на себе відповідальність за цей напад.

У результаті нападу загинув Еліяху Кей, 26-річний іммігрант  з Південної Африки. Кей працював біля Стіни плачу. Один із чотирьох поранених перебуває у тяжкому стані.

Недільний інцидент став другим таким у Старому місті Єрусалима за останні дні: у середу палестинського підлітка було смертельно поранено.

Нагадаємо: Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував. Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

"Українська правда" в Threads

Теми: ІзраїльСектор Газа
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