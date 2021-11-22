Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Бойовик "ХАМАС" відкрив вогонь в Старому місті Єрусалима

Понеділок, 22 листопада 2021, 01:50
AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

Бойовик "ХАМАС" відкрив вогонь у Старому місті Єрусалима, вбивши одну людину та поранивши ще чотирьох.

Джерело: The Guardian, Reuters

Деталі: Атака сталася біля входу до комплексу Аль-Акса.

Ізраїльська поліція застрелила бойовика. Поліція впізнала його як 42-річного палестинця зі Східного Єрусалима. Палестинські ЗМІ ідентифікували його як Фаді Абу Шхайдема, вчителя сусідньої середньої школи. У секторі Гази "ХАМАС" назвав напад "героїчною операцією" і сказав, що Абу Шхайдем був одним із його членів, але не взяв на себе відповідальність за цей напад.

У результаті нападу загинув Еліяху Кей, 26-річний іммігрант  з Південної Африки. Кей працював біля Стіни плачу. Один із чотирьох поранених перебуває у тяжкому стані.

Недільний інцидент став другим таким у Старому місті Єрусалима за останні дні: у середу палестинського підлітка було смертельно поранено.

Нагадаємо: Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував. Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

Теми: ІзраїльСектор Газа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В ЄС погодили зняття санкцій з міністра часів Януковича - ЗМІ

фото, відеоАнтивакцинатори в центрі Києва вимагають звільнити свого лідера

фотоНа кордоні з Білоруссю почалася спецоперація військових і правоохоронців

Covid в Україні: за добу захворіли 14 325 осіб, найбільше – у Києві

Головні новини вівторка і ночі: заяви оточення Путіна, застрелений суддя

Україна пройшла пік смертності від Covid – НАН

Усі новини...
Ізраїль
Ізраїль дозволив вакцинувати дітей від 5 років
Ізраїль жорстко відреагував на антисемітський марш націоналістів у Польщі
Ізраїль проведе перші в світі навчання для перевірки готовності до нового COVID-варіанту
Останні новини
12:00
Кабмін може виділити 100 мільйонів компенсації авіакомпаніям за евакуаційні рейси у 2020 році
11:50
В ЄС погодили зняття санкцій з міністра часів Януковича - ЗМІ
11:48
Уряд Швеції вперше очолила жінка
11:41
Новинський вніс за Труханова заставу у 30 мільйонів гривень  
11:35
Суперечка Tesla і JPMorgan: Маск зробив інвестбанку "останнє попередження"
11:32
фото, відеоАнтивакцинатори в центрі Києва вимагають звільнити свого лідера
11:29
фото В окупованому Криму затримали 3 десятки людей: зустрічали адвоката біля ізолятора
11:27
У Німеччині три партії готові презентувати коаліційну угоду
11:26
У Києві обмежили рух транспорту: антивакцинатори зібралися на протест
11:19
Силовики викрили несплату 26 мільйонів податку підприємством–ритейлером нафтопродуктів
Усі новини...