Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевик "ХАМАС" открыл огонь в Старом городе Иерусалима

Понедельник, 22 ноября 2021, 00:50
Боевик ХАМАС открыл огонь в Старом городе Иерусалима
AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

Боевик "ХАМАС" открыл огонь в Старом городе Иерусалима, убив одного человека и ранив еще четырех.

Источник: The Guardian, Reuters

Детали: Атака произошла у входа в комплекс Аль-Акса.

Израильская полиция застрелила боевика. Полиция опознала его как 42-летнего палестинца из Восточного Иерусалима. Палестинские СМИ его идентифицировали как Фади Абу Шхайдема, учителя соседней средней школы. В секторе Газа "ХАМАС" назвал нападение "героической операцией" и сказал, что Абу Шхайдем был одним из его членов, но не взял на себя ответственность за это нападение.

В результате нападения погиб Элиаху Кэй, 26-летний иммигрант из Южной Африки. Кей работал у Стены плача. Один из четырех раненых находится в тяжелом состоянии.

Воскресный инцидент стал вторым таковым в Старом городе Иерусалима за последние дни: в среду палестинский подросток был смертельно ранен.

Напомним: Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал. Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей собственного государства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИзраильСектор Газа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Израиль
Месть, деньги и Вагнер. О расчеловечивании врага и кровавых миллиардах
Посольство Украины обвинило Израиль в пророссийской позиции, МИД Израиля вызывает посла
Нетаньяху назвал две причины, почему Израиль опасается предоставлять оружие Украине
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: