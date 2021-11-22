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Боевик "ХАМАС" открыл огонь в Старом городе Иерусалима

Понедельник, 22 ноября 2021, 01:50
AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

Боевик "ХАМАС" открыл огонь в Старом городе Иерусалима, убив одного человека и ранив еще четырех.

Источник: The Guardian, Reuters

Детали: Атака произошла у входа в комплекс Аль-Акса.

Израильская полиция застрелила боевика. Полиция опознала его как 42-летнего палестинца из Восточного Иерусалима. Палестинские СМИ его идентифицировали как Фади Абу Шхайдема, учителя соседней средней школы. В секторе Газа "ХАМАС" назвал нападение "героической операцией" и сказал, что Абу Шхайдем был одним из его членов, но не взял на себя ответственность за это нападение.

В результате нападения погиб Элиаху Кэй, 26-летний иммигрант из Южной Африки. Кей работал у Стены плача. Один из четырех раненых находится в тяжелом состоянии.

Воскресный инцидент стал вторым таковым в Старом городе Иерусалима за последние дни: в среду палестинский подросток был смертельно ранен.

Напомним: Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал. Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей собственного государства.

Темы: ИзраильСектор Газа
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