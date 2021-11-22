Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У США позашляховик в’їхав у різдвяний парад

Понеділок, 22 листопада 2021, 03:47
Jim Vondruska/Getty Images

У центрі міста Вокеша (Вісконсин, США) позашляховик в’їхав у багатолюдний різдвяний парад - понад 20 людей отримали поранення, і щонайменше  одна людина загинула.

Джерело: начальник поліції Вокеші Ден Томпсон, APCNNReuters, The Guardian

Деталі: Поліція відкрила вогонь по авто, коли воно врізалося у вуличні загородження. Поліція попросила людей, які мешкають неподалік центру Вокеші, негайно сховатися. Сусідний кампус Університету Керролла повідомив, що він "заблокований через інцидент".

За словами Томпсона, наразі "у цьому районі немає активної загрози" і "місце події тепер безпечне". Поліція виявила авто підозрюваного, і розслідування продовжується.

Оновлено. Як передає AP, Томпсон повідомив, що "кілька" людей було вбито, але не назвав точного числа. За його словами, підозрювана особа  затримана, Томпсон не озвучив її мотивів.

Теми: США


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Слуги народу" вирішили ігнорувати канали Ахметова

У жовтій зоні теж потрібні будуть сертифікати про вакцинацію для роботи

таблиця"Європейська солідарність" відстає в рейтингу від "Слуги народу" на кілька відсотків

У другому турі Зеленський і Разумков йдуть "нога в ногу" - опитування

інфографіка Президентський рейтинг: Зеленський лідирує з 25% підтримки

відеоОкупанти обстріляли з мінометів українських прикордонників на Донбасі

Усі новини...
США
Данілов: Росія намагається підняти ставки на переговорах
Саакашвілі звернувся до Байдена, просить санкцій проти грузинських чиновників
Байден планує вдруге балотуватися на пост президента США у 2024 році – ЗМІ
Останні новини
14:51
Новий уряд Німеччини: партії поділили портфелі, МЗС очолить співлідерка "Зелених" - ЗМІ
14:47
Програма енергоефективності у 2022 році стане частиною "Великого будівництва" – Шмигаль
14:40
"Слуги народу" вирішили ігнорувати канали Ахметова
14:38
У Києві перевіряли одну із станцій метро через "підозрілий предмет"
14:37
Відсторонять з 9 грудня: розширили перелік професій, яким обов'язково потрібно щепитися проти COVID-19
14:37
фотоАнтивакцинатори вийшли на акцію протесту в Києві з QR-кодами "Єдиної Росії"
14:34
Уряд розробив план боротьби з "олігархами" на 20 кроків: що в ньому
14:23
ЄС засудив наказ Путіна про спрощений допуск товарів з ОРДЛО в Росію
14:10
Закон про Фонд часткового гарантування кредитів фермерам набув чинності
13:56
У жовтій зоні теж потрібні будуть сертифікати про вакцинацію для роботи
Усі новини...