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В США внедорожник въехал в рождественский парад

Понедельник, 22 ноября 2021, 03:47
Jim Vondruska/Getty Images

В центре города Вокеша (Висконсин, США) внедорожник въехал в многолюдный рождественский парад - более 20 человек получили ранения и по меньшей мере один человек погиб.

Источник: начальник полиции Вокеши Дэн Томпсон, APCNN, Reuters, The Guardian

Детали: Полиция открыла огонь по автомобилю, когда он врезался в уличные заграждения. Полиция попросила людей, проживающих недалеко от центра Вокеши, немедленно скрыться. Соседний кампус Университета Кэрролла сообщил, что он "заблокирован из-за инцидента".

По словам Томпсона, "в этом районе нет активной угрозы" и "место происшествия теперь безопасно". Полиция обнаружила авто подозреваемого и расследование продолжается.

Обновлено. Как передает AP, Томпсон сообщил, что "несколько" человек были убиты, но не назвал точное число. По его словам, подозреваемый задержан, Томпсон не озвучил его мотивов.

Темы: США
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