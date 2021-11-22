Вперше за півтора місяці в Україні менше 7,5 тисяч випадків Covid за добу

За добу 21 листопада в Україні зафіксували 7 464 випадки коронавірусної хвороби і 326 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 2 501 особу, одужали 10 540 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Це найменший добовий приріст хворих із коронавірусом, зафіксований із 4 жовтня (4 821 випадок було зафіксовано за добу 3 жовтня).

Динаміка випадків захворювання і смертей від Covid в Україні Дашборд УП

Серед нових хворих 579 дітей і 74 медпрацівники.

Випадків захворювання в цю неділю було найбільше у Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446) і Донецькій (402) областях.

Летальних випадків за минулу добу найбільше зареєстрували у Дніпропетровській (59), Харківській (39) і Запорізькій (35) областях, м Київ (32) та Одеській області (28).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 340 407 осіб, із них 2 773 490 осіб одужали, 81 598 осіб померли.