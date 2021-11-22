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Вперше за півтора місяці в Україні менше 7,5 тисяч випадків Covid за добу

Понеділок, 22 листопада 2021, 07:17
Вперше за півтора місяці в Україні менше 7,5 тисяч випадків Covid за добу
Фото київської влади

За добу 21 листопада в Україні зафіксували 7 464 випадки коронавірусної хвороби і 326 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 2 501 особу, одужали 10 540 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Це найменший добовий приріст хворих із коронавірусом, зафіксований із 4 жовтня (4 821 випадок було зафіксовано за добу 3 жовтня). 

 
Динаміка випадків захворювання і смертей від Covid в Україні
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Серед нових хворих 579 дітей і 74 медпрацівники.

Випадків захворювання в цю неділю було найбільше у Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446) і Донецькій (402) областях. 

Летальних випадків за минулу добу найбільше зареєстрували у Дніпропетровській (59), Харківській (39) і Запорізькій (35) областях, м Київ (32) та Одеській області (28).  

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 340 407 осіб, із них 2 773 490 осіб одужали, 81 598 осіб померли.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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