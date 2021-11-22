Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Впервые за полтора месяца в Украине менее 7,5 тысяч случаев Covid за сутки

Понедельник, 22 ноября 2021, 08:17
Фото киевских властей

За сутки 21 ноября в Украине зафиксировали 7 464 случая коронавирусной болезни и 326 летальных исходов от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 2 501 человека, выздоровели 10 540 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Это наименьший суточный прирост больных с коронавирусом, зафиксированный с 4 октября (4 821 случай был зафиксирован за сутки 3 октября).

 
Динамика случаев заболевания и смертей от Covid в Украине
Дашборд УП

Среди новых больных 579 детей и 74 медработника.

Случаев заболевания в это воскресенье было больше всего в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446) и Донецкой (402) областях.

Летальных случаев за минувшие сутки больше всего зарегистрировали в Днепропетровской (59), Харьковской (39) и Запорожской (35) областях, г. Киев (32) и Одесской области (28).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 340 407 человек, из них 2 773 490 человек выздоровели, 81 598 человек умерли.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве выпадет снег – прогноз

фото, видеоМужчину, стрелявшего в семью под Киевом, задержали: искали 40 суток

фотоПомощь от США: патрульные катера "Фастов" и "Сумы" прибыли в Украину

Большинство из 45 погибших в катастрофе в Болгарии - возвращавшиеся из Стамбула туристы

США вводят новые санкции против "Северного потока-2"

Главные новости понедельника и ночи: оружие от США для Украины, транш МВФ

Все новости...
Covid-2019
В Чехии и Словакии рекордное за время пандемии число заражений коронавирусом
Оккупированный Крым побил суточный максимум больных Covid
Канада разрешила прививки вакциной Pfizer детям с 5-ти лет
Последние новости
14:22
Подконтрольный россиянам "Молдовагаз" просит у правительства деньги для выплаты долга "Газпрому"
14:11
На "Чонгаре" и "Каланчаке" построят автостанции и пустят электрокары в Крым – Верещук
14:10
"Родственница работника САП" предлагала фигуранту громкого дела "помощь" за $40 тысяч
14:03
ГарПок просит "мировую" по поводу взыскания 4 миллиардов Энергоатомом
13:45
У Путина уверяют, что не планируют нападать на Украину
13:42
Умер дирижер Национальной оперы Аллин Власенко
13:38
Еврокомиссия в декабре обновит сроки действия COVID-сертификатов и добавит третью дозу вакцины – СМИ
13:12
"ДТЭК Энерго" Ахметова с начала года сократила чистый убыток в десять раз
13:07
картаСиноптики предупредили о ночном снеге и гололедице
12:51
Ляшко: госпитализация пациентов с COVID-19 уменьшилась на 19%
Все новости...