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Впервые за полтора месяца в Украине менее 7,5 тысяч случаев Covid за сутки

Понедельник, 22 ноября 2021, 07:17
Впервые за полтора месяца в Украине менее 7,5 тысяч случаев Covid за сутки
Фото киевских властей

За сутки 21 ноября в Украине зафиксировали 7 464 случая коронавирусной болезни и 326 летальных исходов от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 2 501 человека, выздоровели 10 540 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Это наименьший суточный прирост больных с коронавирусом, зафиксированный с 4 октября (4 821 случай был зафиксирован за сутки 3 октября).

 
Динамика случаев заболевания и смертей от Covid в Украине
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Среди новых больных 579 детей и 74 медработника.

Случаев заболевания в это воскресенье было больше всего в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446) и Донецкой (402) областях.

Летальных случаев за минувшие сутки больше всего зарегистрировали в Днепропетровской (59), Харьковской (39) и Запорожской (35) областях, г. Киев (32) и Одесской области (28).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 340 407 человек, из них 2 773 490 человек выздоровели, 81 598 человек умерли.

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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