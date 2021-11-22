Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна і партнери проти винятків для "Північного потоку-2" у законах ЄС – Кулеба

Понеділок, 22 листопада 2021, 08:14
Україна і партнери проти винятків для Північного потоку-2 у законах ЄС – Кулеба
Фото з сайту nord-stream2.com

Україна та партнери наполягають, що газопровід "Північний потік-2" має бути підпорядкований духу та літері Третього енергетичного пакета ЄС, незважаючи на зусилля російських лобістів та юристів створити виняток для газопроводу. 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба він в ефірі телеканалу "Україна 24" у неділю, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Україна разом із низкою країн ЄС та Єврокомісією наполягає, що "Північний потік-2" має бути повністю підпорядкований не лише духу, а й букві Третього енергетичного пакета ЄС. Ми працюємо над тим, щоб Росії не вдалося перетворити "Північний потік-2" на північну зброю", – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, Росія тисне на ЄС сертифікацією "Північного потоку-2". 

"Північний потік-2" давно має бути запущений і працювати, але те, що він досі не працює і ми з ним боремося – це результат наших спільних зусиль. Ми разом із партнерами суттєво загальмували реалізацію цього проєкту та виграли багато часу для кращих умов щодо протистояння з Росією", – зазначив Кулеба.

"Ми бачимо зусилля юристів та лобістів РФ, які намагаються знайти щілини в європейському законодавстві та створити якісь особливі умови для "Північного потоку-2". Але ми наполягаємо, що винятків бути не повинно", – додав він.

Нагадаємо, Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

Через це рішення введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" може бути відкладено до березня наступного року.

Читайте також: "Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза"

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСПівнічний потік-2ЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
МЗС
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Останні новини
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
Усі новини...
Реклама: