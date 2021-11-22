Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина и партнеры против исключений для "Северного потока-2" в законах ЕС – Кулеба

Понедельник, 22 ноября 2021, 08:14
Украина и партнеры против исключений для Северного потока-2 в законах ЕС – Кулеба
Фото с сайта nord-stream2.com

Украина и партнеры настаивают, что газопровод "Северный поток-2" должен подчиняться духу и букве Третьего энергетического пакета ЕС, несмотря на усилия российских лоббистов и юристов создать исключение для газопровода.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Украина вместе с рядом стран ЕС и Еврокомиссией настаивает, что "Северный поток-2" должен быть полностью подчинен не только духу, но и букве Третьего энергетического пакета ЕС. Мы работаем над тем, чтобы России не удалось превратить "Северный поток-2" в северное оружие", – сказал Кулеба.

Министр отметил, Россия давит на ЕС сертификацией "Северного потока-2".

"Северный поток-2" давно должен быть запущен и работать, но то, что он до сих пор не работает и мы с ним боремся – это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта и выиграли много времени для лучших условий по противостоянию с Россией", – отметил Кулеба.

"Мы видим усилия юристов и лоббистов РФ, пытающихся найти щели в европейском законодательстве и создать какие-то особые условия для "Северного потока-2". Но мы настаиваем, что исключений быть не должно", – добавил он.

Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Из-за этого решения ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может быть отложен до марта следующего года.

Читайте также: "Российский газовый шантаж: что изменит для Украины и ЕС новый энергетический кризис"

Темы: МИДСеверный поток-2ЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
МИД
Кулеба призвал ЕС срочно расширить пути для экспорта зерна из Украины
Глава МИД Британии призвал оставить его на посту на фоне слухов о назначении в Минобороны
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: