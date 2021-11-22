Украина и партнеры против исключений для "Северного потока-2" в законах ЕС – Кулеба

Украина и партнеры настаивают, что газопровод "Северный поток-2" должен подчиняться духу и букве Третьего энергетического пакета ЕС, несмотря на усилия российских лоббистов и юристов создать исключение для газопровода.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Украина вместе с рядом стран ЕС и Еврокомиссией настаивает, что "Северный поток-2" должен быть полностью подчинен не только духу, но и букве Третьего энергетического пакета ЕС. Мы работаем над тем, чтобы России не удалось превратить "Северный поток-2" в северное оружие", – сказал Кулеба.

Министр отметил, Россия давит на ЕС сертификацией "Северного потока-2".

"Северный поток-2" давно должен быть запущен и работать, но то, что он до сих пор не работает и мы с ним боремся – это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта и выиграли много времени для лучших условий по противостоянию с Россией", – отметил Кулеба.

"Мы видим усилия юристов и лоббистов РФ, пытающихся найти щели в европейском законодательстве и создать какие-то особые условия для "Северного потока-2". Но мы настаиваем, что исключений быть не должно", – добавил он.

Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Из-за этого решения ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может быть отложен до марта следующего года.

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