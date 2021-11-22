Засліплювали лазерами і кидали каміння: велика група мігрантів проривалась через кордон Польщі

Польські прикордонники повідомили, що група з близько 150 агресивно налаштованих іноземців намагалася прорватися на територію Польщі поблизу села Дубичі Церковні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"21 листопада на охоронюваній ділянці у районі Дубичі Церковні близько 150 агресивних іноземців намагалися проникнути на територію Польщі. Атаку на польському кордоні контролювали білоруські служби", - йдеться у Twitter прикордонної служби Польщі.

"Атака почалася із закидання камінням польських постів. Потім було засліплення ліхтариками та лазерами, через огорожу з колючого дроту перекинули дерев'яний місток, і таким чином мігранти почали намагатися прорватися", - цитує RMF 24 представницю прикордонної служби Анну Михальську.

Wczoraj tj. 21.11 na odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych ok. 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski🇵🇱.

Atak na polską granice nadzorowany był przez białoruskie służby.#zgranicy pic.twitter.com/aBYTO02lMw — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 22, 2021

В результаті, за її словами, до Польщі проникли 70 людей. Їх затримали, поінформували про обов'язок залишити територію Польщі та доставили до кордону. В інциденті ніхто не постраждав.

Загалом за останню добу прикордонники зафіксували 346 спроб незаконного перетину кордону з Білоруссю до Польщі. За пособництво було затримано троє осіб: двоє громадян Сирії і один - Грузії.

Як повідомлялось, також минулої доби у Польщі затримали трьох українських громадян, які перевозили нелегальних мігрантів з "білоруського маршруту".

З початку міграційної кризи на кордоні затримали вже понад 300 водіїв, які допомагали мігрантам продовжити подорож далі вглиб території ЄС.

За даними прикордонної служби, з початку 2021 року зареєстрували вже понад 35 тисяч спроб незаконного перетину кордону з Білорусі. Абсолютна більшість з них, понад 17 тисяч, сталися у жовтні, в листопаді - вже понад 6000.