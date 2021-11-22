Ослепляли лазерами и бросали камни: большая группа мигрантов попыталась прорвать границу Польши
Польские пограничники сообщили, что группа примерно из 150 агрессивно настроенных иностранцев пыталась прорваться на территорию Польши вблизи села Дубичи Церковные.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"21 ноября на охраняемом участке в районе Дубичей Церковных около 150 агрессивных иностранцев пытались проникнуть на территорию Польши. Атаку на польской границе контролировали белорусские службы", - говорится в Twitter пограничной службы Польши.
"Атака началась с забрасывания камнями польских постов. Затем было ослепление фонариками и лазерами, на концертину (колючую проволоку. - Ред.) поставили деревянный мостик, и таким образом мигранты начали попытку прорыва", - цитирует RMF 24 представительницу пограничной службы Анну Михальску.
В результате, по ее словам, в Польшу проникли 70 человек. Их задержали, проинформировали об обязанности покинуть территорию Польши и доставили на границу. В инциденте никто не пострадал.
Wczoraj tj. 21.11 na odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych ok. 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski🇵🇱.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 22, 2021
Atak na polską granice nadzorowany był przez białoruskie służby.#zgranicy pic.twitter.com/aBYTO02lMw
Всего за последние сутки пограничники зафиксировали 346 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью в Польшу. За пособничество было задержано три человека: двое граждан Сирии и один - Грузии.
Как сообщалось, также за прошедшие сутки в Польше задержали трех украинских граждан, перевозивших нелегальных мигрантов с "белорусского маршрута".
С начала миграционного кризиса на границе задержали уже более 300 водителей, помогавших мигрантам продолжить путь дальше вглубь территории ЕС.
По данным пограничной службы, с начала 2021 года было зарегистрировано уже более 35 тысяч попыток незаконного пересечения границы из Беларуси. Абсолютное большинство из них, более 17 тысяч, произошло в октябре, в ноябре – уже более 6000.